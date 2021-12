https://it.sputniknews.com/20211218/questo-delizioso-infuso-naturale-ti-aiutera-a-purificare-il-fegato-14257622.html

Questo delizioso infuso naturale ti aiuterà a purificare il fegato

Questo delizioso infuso naturale ti aiuterà a purificare il fegato

Se soffri di dolori addominali e ti senti sempre stanco, forse hai la cosiddetta steatosi epatica non alcolica, comunemente nota come steatosi epatica. Questo... 18.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-18T23:11+0100

2021-12-18T23:11+0100

2021-12-18T23:11+0100

alimentazione

dieta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/14259043_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a32e52ab638b7304ba86a16631d0649.jpg

Il dente di leone (Taraxacum officinale) cresce in gran parte del mondo ed è stato usato per secoli come pianta medicinale. Gli antichi medici chiamavano l'estratto di questa pianta tonico del fegato, mentre l'Agenzia europea per i medicinali ne approva l'uso per il trattamento di lievi disturbi digestivi.Ma lo sapevate che potrebbe aiutare anche chi soffre di cosiddetta steatosi epatica? Questa pianta non solo è ricca di vitamine e antiossidanti, ma ha anche una impressionante capacità di pulizia e proprietà anti-infiammatorie.Come preparare il tuo tè al dente di leone?Per preparare il tuo infuso di tè del leone, avrai bisogno di un bicchiere d'acqua (250 ml) e due cucchiai di tarassaco (20 g).Per prima cosa, devi far bollire l'acqua e aggiungere le foglie e le radici del dente di leone. Quindi lasciare in infusione per almeno 15 minuti. Filtrare l'infuso e aggiungere un cucchiaio di miele prima di gustarlo. Si consiglia di consumare 2 o 3 tazze della bevanda per due settimane consecutive.Chi non dovrebbe consumare l'infuso?Sebbene il tè al dente di leone abbia molti benefici, dovresti consumarlo con moderazione se:Anche le donne in gravidanza o in allattamento dovrebbero evitare di prendere l'infuso, poiché è in grado di causare aborto spontaneo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alimentazione, dieta