Professoressa morta dopo vaccino anti-Covid, la Procura di Messina chiede archiviazione

Professoressa morta dopo vaccino anti-Covid, la Procura di Messina chiede archiviazione

Una perizia aveva attestato il nesso tra la somministrazione del siero anti-Covid di AstraZeneca e il decesso per emorragia cerebrale della professoressa di... 18.12.2021, Sputnik Italia

L'avvocatessa Daniela Agnello, legale della famiglia della prof. Augusta Turiaco, morta a Messina per emorragia cerebrale dopo l'inoculazione del siero anti-Covid della casa farmaceutica anglo-svedese lo scorso marzo, ha comunicato che la Procura del capoluogo siciliano ha chiesto l'archiviazione.Il legale ha sottolineato che la famiglia della docente continua a voler chiarezza e verità."La Procura non ha fatto indagini sulla società che ha prodotto il vaccino AstraZeneca e non ha indagato sulle autorità che hanno autorizzato la somministrazione di un vaccino che ha causato la morte della nostra cara e amata Augusta", prosegue la nota, in cui si aggiunge che la decisione dei pm non fermerà la battaglia legale.La professoressa di musica di Messina Augusta Turiaco è morta lo scorso 30 marzo per emorragia cerebrale, dopo che le era stato somministrato il siero anti-Covid di AstraZeneca.

