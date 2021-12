https://it.sputniknews.com/20211218/perizoma-al-posto-mascherina-per-protesta-in-aereo-daspo-da-united-airlines-contro-uomo---video-14256486.html

Perizoma al posto mascherina per protesta in aereo: Daspo da United Airlines contro uomo - Video

Ad un cittadino della Florida è stato vietato di volare con la United Airlines dopo che a bordo di un aereo della compagnia aveva indossato un perizoma rosso... 18.12.2021, Sputnik Italia

Adam Jenne, di Cape Coral, ha dichiarato alla NBC 2 che per la sua scenata di mercoledì mattina all'aeroporto di Fort Lauderdale è stato costretto a scendere prima del decollo da un aereo diretto a Washington. "E' una sciocchezza", ha detto Jenne quando gli assistenti di volo gli avevano chiesto di indossare una mascherina vera al posto del perizoma.“Il Covid non sa che siamo alla quota di volo. È stupido. Tutta questa storia è uno show", ha detto furioso. Jenne ha detto che mercoledì non è stata la prima volta che si è messo un perizoma rosso al posto della mascherina a bordo di un aereo."Ogni volta ha avuto reazioni diverse da parte dell'equipaggio di volo", ha detto alla NBC. "Alcuni hanno apprezzato, con altri c'è stata una situazione conflittuale."In una dichiarazione al New York Post, un portavoce della United Airlines ha attribuito ai dipendenti della compagnia aerea il merito di aver affrontato Jenne prima del decollo dell'aereo. "Il viaggiatore chiaramente non era conforme alla disposizione federale sulle mascherine e apprezziamo che il nostro team abbia affrontato il problema a terra prima del decollo, evitando potenziali problemi in quota", si afferma nella dichiarazione. Nonostante sia stato lasciato a terra, Jenne ha detto di voler fare un altro tentativo con una compagnia aerea diversa. "Spero che Spirit Airlines abbia un senso dell'umorismo migliore", ha detto.

