Per sindaco di Londra "vicenda grave" l'aumento dei casi di Covid

Si stima che la variante Omicron rappresenti oltre l'80% dei nuovi casi di coronavirus nella capitale britannica. 18.12.2021, Sputnik Italia

Il sindaco laburista di Londra Sadiq Khan ha definito "una vicenda grave" la situazione degli ospedali pieni in mezzo ad una nuova ondata di casi Covid dovuti alla nuova variante Omicron. L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha dichiarato oggi che il numero di casi confermati di Covid-19 provocati dalla variante Omicron era pari a 24.968 al 17 dicembre, in aumento di oltre 10mila rispetto a ventiquattro ore prima. Il termine "grave" viene solitamente usato quando una situazione o un evento ha avuto conseguenze rilevanti e richiede l'applicazione di misure speciali da parte delle autorità. Sebbene il premier britannico Boris Johnson abbia dichiarato ieri che "non chiudiamo", secondo quanto riferito i funzionari sanitari stanno preparando una bozza di nuove regole che, nel caso vengano introdotte, vieteranno eventi e attività al chiuso in Inghilterra tranne che per lavoro per due settimane dopo Natale.

