Omicron si diffonde in Europa, tornano coprifuoco e chiusure

coronavirus nel mondo

L’ultimo studio sulla variante Omicron dell’Imperial College di Londra afferma che la nuova mutazione del Covid è capace di superare la barriera dei vaccini e persino “l’immunità ottenuta con la malattia", con un rischio di reinfezione superiore di 5,4 volte a quello della variante Delta.Per questo gli Stati corrono ai ripari, accelerando sulla somministrazione delle dosi di rinforzo, che secondo lo stesso studio porterebbero la protezione dal 20 all’80 per cento, e introducendo nuove restrizioni.E in Europa torna prepotentemente lo spettro del lockdown, dove i reparti sono maggiormente in sofferenza. Succede in Olanda dove il governo starebbe valutando, su suggerimento di virologi ed esperti, nuove chiusure per cercare di contenere la diffusione della variante sudafricana.C’è aria di lockdown anche in Danimarca, dove Omicron è responsabile del 20 per cento delle infezioni. Il governo di Mette Frederiksen va verso lo stop a musei, cinema, teatri e parchi a tema, e la chiusura anticipata alle 23 per i locali.In Francia, invece, dove, come riporta l’Adnkronos, i pazienti ricoverati per Covid nelle terapie intensive del Paese sono già 3mila, si punta a trasformare il green pass in un certificato vaccinale. Solo chi si sottoporrà all’iniezione, insomma, avrà accesso alla vita sociale.L’obiettivo del governo è quello di convincere sei milioni di irriducibili che non ne vogliono sapere di vaccinarsi.Il Robert Koch Institut di Berlino ha classificato Francia, Danimarca, Norvegia, Libano e Andorra, come aree ad alto rischio. Chi arriva da questi Paesi e non è né vaccinato con doppia dose, né guarito, quindi, dovrà fare 10 giorni di quarantena o un tampone negativo cinque giorni dopo essere entrato in Germania.Se non si è vaccinati, si dovrà osservare anche un periodo di quarantena di cinque giorni. Le misure, introdotte per limitare la diffusione della variante Omicron, sono state criticate dall’UE.Il piano del governo per contenere il dilagare della nuova mutazione, come si legge sul Giornale.it, è composto di tre passi ulteriori.Ma c'è anche l'ipotesi dell'obbligo vaccinale per i dipendenti pubblici.Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), l’Italia è tra i sei Paesi di "moderata preoccupazione”, con Austria, Bulgaria, Islanda, Malta e Slovenia.

