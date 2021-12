https://it.sputniknews.com/20211218/norvegia-sondaggio-il-consenso-nei-confronti-dellimmigrazione-e-in-aumento-14229749.html

Norvegia, sondaggio: il consenso nei confronti dell’immigrazione è in aumento

Norvegia, sondaggio: il consenso nei confronti dell’immigrazione è in aumento

L'atteggiamento dei norvegesi nei confronti dell'immigrazione starebbe diventando sempre più positivo, secondo il nuovo sondaggio di Statistics Norway (SSB)... 18.12.2021, Sputnik Italia

Un numero sempre minore di norvegesi vedrebbe gli immigrati come una fonte di insicurezza, ha rilevato l'indagine SSB, con sempre più consenso verso l’immigrazione per lavoro.Sette norvegesi su dieci intervistati hanno dichiarato di non vedere la maggior parte degli immigrati come una fonte di insicurezza.A causa delle restrizioni all'ingresso, dovute alla pandemia di COVID-19, i viaggi attraverso i confini nazionali sono stati ostacolati per rifugiati e richiedenti asilo. La percentuale di norvegesi che credono che dovrebbe essere più facile rimanere nel paese è al contempo aumentata. Nel sondaggio, il 20% degli intervistati ha risposto che dovrebbe essere più facile restare, rispetto al 17% dell'anno scorso. Al contrario, la quota di sostenitori di misure più dure è diminuita dal 20% dell'anno scorso al 16% di oggi.Anche le opinioni sull'immigrazione per lavoro sono risultate positive. Otto su dieci concordano sul fatto che la maggior parte degli immigrati fornisce un contributo utile alla vita lavorativa norvegese e sette su dieci ritengono che l'immigrazione di manodopera da paesi al di fuori della regione nordica contribuisca per lo più positivamente all'economia norvegese.Ciò è visto come parte di una tendenza generale, poiché gli atteggiamenti nei confronti degli immigrati e dell'immigrazione sono diventati sempre più positivi dal 2002. Dopo un afflusso record di richiedenti asilo durante la crisi dei migranti del 2015, al quale corrisposero atteggiamenti un po' più negativi, in seguito la tendenza si è nuovamente invertita.Ciò si riflette anche nella mappa politica della Norvegia. Dei maggiori partiti politici rappresentati in parlamento, solo il Partito del Progresso nazional-conservatore si batte per limitare l'immigrazione. Esprimere pubblicamente opinioni anti-immigrazione è considerato generalmente antidemocratico, xenofobo e razzista.A gennaio 2021, c'erano quasi un milione di immigrati e residenti norvegesi con due genitori immigrati, pari al 18,5% della popolazione totale della Norvegia di 5,3 milioni di abitanti. La percentuale di immigrati tra i soli giovani sale al 30%.Nel suo rapporto del 2017, la stessa Statistics Norway aveva stimato che il 52% della popolazione non sarà di etnia norvegese entro il 2100. I dati sull'immigrazione del 2019 avevano suggerito che tali stime non fossero affatto per eccesso, indicando che i cittadini di etnia norvegese potrebbero diventare una minoranza ben prima di allora.Fino alla fine degli anni '70, la popolazione norvegese era altamente omogenea, poiché i norvegesi "biologici" costituivano il 98%. Oggi, i maggiori gruppi di immigrati in Norvegia sono polacchi, svedesi, somali, lituani, pakistani e iracheni.

