Napoli, botti di Capodanno pericolosi sequestrati nel Rione Traiano: intervenuti gli artificieri

Ci sono voluti gli artificieri del comando provinciale di Napoli dei Carabinieri per portare via l’esplosivo artigianale rinvenuto nel Rione Traiano di Napoli. 18.12.2021, Sputnik Italia

Tutto è partito da un normale controllo ad un uomo di 40 anni che viaggiava bordo del suo scooter, racconta il Napoli Today. Effettuata la perquisizione del personaggio, i carabinieri hanno rinvenuto nel suo taschino un petardo del tipo artigianale, e quindi non destinato alla libera vendita, e ritenuto dai carabinieri molto pericoloso.Sono così scattati i controlli a casa dell’uomo, dove sono stati rivenuti 207 esplosivi artigianali, suddivisi in sei diverse specialità, specifica il Napoli Today.Peso complessivo del materiale pirotecnico artigianale: otto chilogrammi. Non molti, ma sufficienti a creare danni a cose e persone. Gli artificieri li hanno classificati di estrema pericolosità, poiché perdevano anche polvere pirotecnica, così, mentre il materiale è stato distrutto dal nucleo artificieri, un campione è stato classificato nell’eventualità si dovessero ritrovare materiali simili in futuri sequestri.

