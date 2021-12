https://it.sputniknews.com/20211218/migranti-i-romeni-la-comunita-piu-integrata-ora-serve-maggiore-rappresentanza-14257473.html

Migranti, i romeni la comunità più integrata: "Ora serve maggiore rappresentanza"

Un dossier del centro studi e ricerche Idos traccia il bilancio dell'immigrazione romena in Italia negli ultimi trent'anni.

Per i migranti romeni l’Italia ormai è una “seconda patria”. È la conclusione tratta dal volume “Radici a metà. Trent’anni di immigrazione romena in Italia”, realizzato dal centro studi e ricerche Idos dell’Istituto di Studi Politici San Pio V.Nonostante “precarietà della presenza e del posto di lavoro e i rischi di discriminazione ed emarginazione”, la comunità romena, tra quelle straniere presenti in Italia è fra le più integrate. Chi è arrivato in Italia dalla Romania negli ultimi 30 anni si sente “incluso e pienamente accettato nella società italiana”. Questo, secondo la ricerca vale soprattutto per i giovani, che ormai spesso sono nati e cresciuti qui.I migranti romeni si sono stabiliti soprattutto al centro nord, con i due terzi che risiedono nell’Italia centrale e nel Nord Ovest. Al Nord Est vive un altro 22 per cento, mentre il 12,7 ha scelto il Sud e il 5,9 le isole.Le donne sono quasi il 60 per cento. Spesso, quindi, sono madri e mogli quelle che scelgono di emigrare per sostenere la famiglia nel Paese d’origine e a promuovere, dove possibile, il ricongiungimento familiare, portando in Italia figli e marito.“Interessante notare – si osserva ancora nell’analisi - che il trasferimento della cultura romena alla generazione dei bambini risulti ridotto e generalmente limitato all’uso della lingua romena nello spazio familiare”. La tesi, quindi, è che è probabile che per i più piccoli “il risultato finale possa essere l’assimilazione”.

