Giorgia Meloni in pressing per il voto anticipato: "Alle urne anche senza Draghi al Colle"

La leader di Fratelli d'Italia con un'intervista a La Stampa chiede che si torni al voto dopo l'elezione del prossimo presidente della Repubblica.

2021-12-18T15:21+0100

"Con un nuovo presidente della Repubblica si dovrebbe tornare a elezioni, chiunque egli sia". Ne è convinta la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che in un’intervista a La Stampa torna ad invocare un ritorno alle urne prima della scadenza naturale della legislatura.Insomma, anche se Mario Draghi dovesse rimanere a Palazzo Chigi, secondo la presidente del partito bisognerebbe sciogliere le Camere e tornare al voto.Questo, quindi, è il ragionamento. Che non dispiacerebbe, assicura, neppure a Matteo Salvini, malgrado i “differenti punti di vista" sul governo di Lega e Fdi.Tracciando l’identikit del nuovo capo dello Stato, la Meloni chiede che sia una personalità “inclusiva” e che non rappresenti “sempre la stessa famiglia politica, cioè la sinistra, come se tutti gli altri fossero inadeguati”.Su Draghi, invece, spiega di non avere gli elementi necessari "per dire come voterebbe Fratelli d’Italia davanti a una sua candidatura al Quirinale", pur definendolo un politico dalla “grande autorevolezza”.Al suo governo però non lesina critiche. Sbagliato imporre tamponi e quarantena a chi arriva dall’estero.

