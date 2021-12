https://it.sputniknews.com/20211218/luca-lucci-il-narcos-ultra-che-gestiva-traffico-di-droga-a-milano-con-smartphone-criptati-14245016.html

Luca Lucci, il narcos-ultrà che gestiva traffico di droga a Milano con smartphone criptati

Luca Lucci, il narcos-ultrà che gestiva traffico di droga a Milano con smartphone criptati

Ufficialmente, soltanto un capo ultrà del Milan che organizzava la tifoseria rosso-nera della Curva sud dello stadio San Siro. Nei fatti, un narcos-ultrà che... 18.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-18T09:16+0100

2021-12-18T09:16+0100

2021-12-18T09:38+0100

droga

operazione antidroga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/774/55/7745589_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8f279be89a6e0d7b3ee0543add5afaa9.jpg

Celebre la foto in cui l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini e Luca Lucci si scambiano pacche sulle spalle e strette di mano durante la festa per i 50 anni della Curva sud Milano del 16 dicembre 2018.Luca Lucci era considerato dai suoi un intoccabile, uno che non avrebbero preso mai. Ed invece venerdì scorso è stato arrestato insieme ad altre sei persone, di cui due in carcere e altri quattro ai domiciliari.La tifoseria rossonera non sarebbe coinvolta, ma alcuni degli altri esponenti provengono da quel mondo e sono anche loro degli esponenti ultras, riporta il Corriere della Sera.Le indagini sono partite nel 2019, dopo l’attentato fallito a Enzo Anghinelli (detto Toro), un broker della droga ferito in una sparatoria a Milano.Gli investigatori, poco a poco, hanno ricostruito la trama invisibile che si celava dietro le chat criptate, riuscendo ad accedere ai server del software Encrochat, utilizzato dal gruppo. Il software serve a criptare le chat, ma i server ne conservavano tutto lo storico e, quando la polizia francese e quella olandese ne hanno sequestrato i server nell’aprile del 2020, grazie alla collaborazione internazionale delle forze di polizia dell’Ue, la svolta è arrivata.“Il fumo” e la “roba”, arrivavano a bordo di camion destinati all’ortomercato, tra cipolle e patate da vendere al chilo o anche a meno.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

droga, operazione antidroga