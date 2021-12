https://it.sputniknews.com/20211218/la-fortuita-scoperta-della-pietra-diabolica-del-sole-degli-aztechi-14253347.html

La fortuita scoperta della Pietra 'diabolica' del Sole degli Aztechi

Con un peso di 24,5 tonnellate e un diametro di 3,6 metri, l'opera è stata trovata casualmente il 17 dicembre 1790 sul lato sud di Plaza Mayor, a Città del Messico, quando il governo coloniale spagnolo stava sviluppando lavori di pavimentazione e per condurre l'acqua nelle abitazioni.Attualmente, la scultura astronomica si trova nella Sala Mexica del Museo Nazionale di Antropologia, nella capitale del Paese, ed è stata lasciata con il rilievo in vista dai conquistatori di Tenochtitlán a ovest del palazzo vicereale in Plaza Mayor, un spazio che oggi costituisce lo Zocalo.Alla fine del Seicento l'opera fu ritrovata nel fango, da dove fu estratta ed eretta su un lato dello scavo. Successivamente, fu collocato nella torre ovest della Cattedrale Metropolitana, rivolta a ovest, dove oggi si trova la via Cinco de Mayo.Vale a dire che a quel tempo la Piedra del Sol guardava verso dove oggi si trova il Palazzo delle Belle Arti. Le autorità ordinarono di tenere la pietra esposta, in modo che gli abitanti della città potessero apprezzarla.La Pietra del Sole fu esposta in quello spazio per quasi un secolo, finché nel 1885, già in un Messico indipendente, fu trasferita nella galleria dei monoliti del Vecchio Museo Nazionale, situata in Calle de Moneda, nel Centro Storico.Già nel XX secolo, nel 1964, la Piedra del Sol fu trasferita al Museo Nazionale di Antropologia, nel Bosque de Chapultepec.Una visione del mondo in una sculturaLe immagini scolpite sul monolite esprimono la visione del mondo del popolo Mexica e la loro registrazione del tempo. Al centro c'è il glifo 4 movimento, nahui ollin, il nome del quinto sole, che indica l'era della luminosità della civiltà Mexica.Inoltre, la Pietra del Sole mostra il volto semi-disincarnato di Tonatiuh, dio del Sole, con linee sulla fronte e gioielli che lo decorano.Gli Aztechi concepirono il passare del tempo in ere cosmiche, chiamate soli. Prima del suo sviluppo c'erano quattro soli nel mondo.Probabilmente, il materiale lapideo con cui è stata realizzata la scultura proviene da San Angel o Xochimilco, scolpito intorno al 1512 su commissione dell'imperatore Moctezuma II.

