Infermiera no-vax reintegrata al lavoro, per il giudice può lavorare da remoto

L’infermiera no-vax dell’Asl Roma 6 è stata reintegrata in servizio, con stipendio, dal giudice del lavoro di Velletri, che ne ha disposto il collocamento in... 18.12.2021, Sputnik Italia

Forse una prima crepa in un modus operandi che fino a ora ha visto i giudici confermare le sospensioni dal lavoro di medici e operatori sanitari che si erano opposti al provvedimento.L’Asl di Roma 6 dovrà ora trovare un lavoro adatto all’infermiera e collocarla lì.La sentenza è comunque destinata a far discutere, perché da inizio mese è in vigore anche il super green pass, inoltre, da pochi giorni, l’obbligo di vaccinazione è scattato anche per gli insegnanti e per tutto il personale delle forze armate. A chi si oppone alla vaccinazione, ed appartiene alle forze dell’ordine, è stato tolto tesserino e porto d’armi.

