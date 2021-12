https://it.sputniknews.com/20211218/il-video-di-aerei-militari-russi-e-bielorussi-che-pattugliano-i-confini-14249634.html

Il video di aerei militari russi e bielorussi che pattugliano i confini

Nel video si vedono aerei militari russi e bielorussi impegnati nel pattugliamento congiunto dei confini. 18.12.2021, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/14257025_0:132:3097:1874_1920x0_80_0_0_51121e981bb36c8118d368076d6daa09.jpg

Il ministero della Difesa bielorusso ha pubblicato un video del pattugliamento congiunto dei confini dello Stato dell'Unione da parte di aerei Tu-22M3 e SU30SM di Russia e Bielorussia.Il filmato mostra il volo di bombardieri e caccia in formazione di combattimento.Mosca e Minsk hanno deciso di aumentare la composizione delle forze di difesa aerea e di pattugliare più spesso il confine, a seguito dell'aumento della frequenza dei voli militari dei Paesi della Nato in prossimità delle frontiere della Bielorussia. Ciò è necessario per prevenire violazioni del confine nello spazio aereo, ha spiegato il ministero della Difesa bielorusso.Il ministero ha inoltre notato la crescita dell'attività militare dei Paesi confinanti della UE. In particolare la Polonia ha aumentato il numero delle forze di sicurezza a seguito della nascita spontanea di un campo profughi mediorientali al confine bielorusso-polacco. La decisione di Varsavia di concentrare 23mila soldati, carri armati, sistemi di difesa aerea e altre armi pesanti vicino al confine è stata definita una risposta inappropriata alla crisi migratoria e ha osservato che era più simile alla creazione di gruppi di attacco.Il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin ha affermato che l'accumulo di forze della Nato vicino ai confini della repubblica e il rafforzamento della componente militare della Polonia possono essere considerati "un complesso di misure di preparazione ad una guerra". Secondo lui, sembra che Varsavia voglia scatenare un conflitto trascinando la UE.

2021

