https://it.sputniknews.com/20211218/germania-per-vice-cancelliere-e-leader-dei-verdi-un-errore-geopolitico-il-gasdotto-nord-stream-2-14257127.html

Germania, per vice-cancelliere e leader dei Verdi un "errore geopolitico" il gasdotto Nord Stream 2

Germania, per vice-cancelliere e leader dei Verdi un "errore geopolitico" il gasdotto Nord Stream 2

La decisione di costruire il gasdotto Nord Stream 2 è stata un errore geopolitico: è il parere espresso dal ministro dell'Economia tedesco e vice-cancelliere... 18.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-18T17:53+0100

2021-12-18T17:53+0100

2021-12-18T17:53+0100

germania

energia

gas russo

nord stream 2

russia

unione europea

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/14257172_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e98bd02a20042c5c7a652c716501322a.jpg

Ha aggiunto che il regolatore tedesco "prenderà una decisione sulla base della legislazione corrente", ma "un altro interrogativo è cosa accadrà se la Russia violerà nuovamente l'integrità territoriale dell'Ucraina e si verificherà un'escalation". Habeck non ha specificato sulla base di quali dati trae conclusioni sulla situazione in Ucraina. Il gasdotto Nord Stream 2 è attualmente in fase di approvazione da parte del regolatore tedesco delle infrastrutture energetiche. Questo processo è stato sospeso in quanto il regolatore ha ritenuto necessario che Nord Sream 2 AG creasse una società controllata in Germania e presentasse una nuova domanda di certificazione come operatore in proprio in base alla legislazione europea. Dopo la presentazione e l'accoglimento di tale domanda, il regolatore riprenderà l'iter, prenderà la sua decisione, sulla quale si esprimerà poi la Commissione Europea. Secondo i media tedeschi, questo processo potrebbe richiedere diversi mesi. La Federazione Russa ha ripetutamente affermato che Nord Stream-2, a cui gli Stati Uniti e l'Ucraina si oppongono attivamente, è commerciale, vantaggioso per l'Europa e ha esortato a smettere di politicizzarlo. In risposta alle accuse dell'Occidente, Mosca ha dichiarato di non minacciare nessuno e di non pianificare nessun attacco.

https://it.sputniknews.com/20211217/societa-nord-stream-2-ag-inizia-a-riempire-di-gas-il-secondo-ramo-del-gasdotto-nord-stream-2-14238877.html

germania

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

germania, energia, gas russo, nord stream 2, russia, unione europea, geopolitica