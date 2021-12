https://it.sputniknews.com/20211218/frecciarossa-1000-milano-lione-parigi-partita-la-prima-corsa---foto-14251526.html

Frecciarossa 1000 Milano-Lione-Parigi, partita la prima corsa - Foto

Partito da Milano il primo Frecciarossa 1000 Milano-Lione-Parigi, saranno effettuate 10 corse al giorno sulla tratta che collega Lione e Parigi. 18.12.2021, Sputnik Italia

Non sarà più necessario fare cambio e i tempi di percorrenza tra Milano e Parigi si riducono sensibilmente, un momento storico per le ferrovie, che unisce tre grandi città europee.L’orario di arrivo a Parigi del treno numero 9292 è previsto per le 13:22 ed ha effettuato fermate nelle seguenti città: Torino, Modane, Chambéry e Lione.Il secondo Frecciarossa è partito alle 7:26, ma questa volta da Parigi e con direzione Milano Centrale.Previste nel pomeriggio ulteriori due corse di andata e ritorno.Trenitalia è la prima azienda ferroviaria straniera a operare in Francia nel campo dell’alta velocità, dopo l’apertura del mercato ferroviario nel dicembre 2020, spiega Rainews.Alle iniziali corse giornaliere di andata e ritorno tra Parigi Gare de Lyon e Milano Centrale, via Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane e Torino, in seguito se ne aggiungeranno altre tre, di andata e ritorno tra Paris Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu e Lyon Perrache. In tutto, Trenitalia spa effettuerà 10 corse per quasi 5.000 posti disponibili al giorno tra Parigi e Lione.

