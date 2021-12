https://it.sputniknews.com/20211218/ecco-qual-e-il-miglior-pandoro-del-natale-2021-14247481.html

Ecco qual è il miglior pandoro del Natale 2021

Ecco qual è il miglior pandoro del Natale 2021

Qual è il miglior pandoro del Natale 2021? Secondo Altroconsumo, non è la Melegatti, che il dolce tradizionale natalizio lo ha inventato; sul primo gradino del... 18.12.2021, Sputnik Italia

Al secondo posto si colloca il pandoro a marchio Esselunga, dell'omonima catena di supermercati.La classifica di Altroconsumo si basa sia sui pandori industriali, che su quelli di tipo artigianale, e il risultato dei 10 migliori pandori del 2021 è questo.Fa bene anche il pandoro a marchio Le grazie, che con un punteggio di 72 (su 100) e un prezzo di 3,79 euro risulta essere il migliore in termini di rapporto qualità/prezzo.Il Tre Marie, che si colloca al primo posto, con 73 punti su 100, costa invece 11,70 euro nel formato da un chilogrammo.Al terzo posto della classifica dei 10 migliori pandori del Natale 2021 troviamo il pandoro Maina, che totalizza 70 punti su 100 e presenta un prezzo al pubblico di 6,16 euro.Con questa graduatoria, che non si è basata soltanto sulla qualità del lievitato, ma ha anche tenuto conto del prezzo, Altroconsumo ha inteso sfatare il mito secondo cui a prezzo più alto corrisponde un prodotto migliore. Almeno per quanto riguarda il pandoro.Esselunga si conferma top tra i dolci natalizi, nel 2020 il suo panettone si era classificato al primo posto nella classifica stilata da Altroconsumo e riferita appunto ai panettoni.

