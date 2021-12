https://it.sputniknews.com/20211218/covid-russia-10186823-casi-27434-296180-decessi-1076-8952266-guarigioni-38041-14248525.html

Covid Russia: 10.186.823 casi (+27.434), 296.180 decessi (+1.076), 8.952.266 guarigioni (+38.041)

In Russia sono stati rilevati 27.434 nuovi casi di infezione da coronavirus nell'ultimo giorno, segnala il centro nazionale di lotta al Covid. 18.12.2021, Sputnik Italia

Il numero di casi di Covid-19 in Russia è aumentato di 27.434 nell'ultimo giorno, ha affermato il quartier generale per la lotta al coronavirus.Si tratta del dato più basso dall'8 ottobre, quando il numero dei nuovi contagi era stato di 27.246.La maggior parte dei casi è stata rilevata a Mosca, con 2.283 nuovi contagi, seguita da San Pietroburgo, con 1.997, la regione di Mosca, con 1.683.Nelle ultime ventiquattro ore il coronavirus si è portato via le vite di 1.076 persone. Il maggior numero di decessi è stato registrato a Mosca, con 79, poi a San Pietroburgo, con 71, e nella regione di Mosca, con 54.A 38.041 persone è stata accertata la guarigione dalla malattia. Il giorno prima erano stati segnalati 27.743 guariti, pertanto il tasso di crescita è dello 0,27%.Durante tutto il tempo della pandemia, nel Paese sono stati rilevati 10.186.823 casi, di cui 296.180 decessi e 8.952.266 guarigioni.Nel mondo, secondo gli ultimi dati dell'Oms, ci sono stati quasi 272 milioni di contagi, di cui 5,3 milioni hanno avuto un esito letale. La situazione più difficile è negli Stati Uniti, seguiti da India, Brasile e Gran Bretagna. La Russia è al quinto posto per numero di casi di Covid.

