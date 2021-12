https://it.sputniknews.com/20211218/covid-19-la-francia-annuncia-il-suo-super-green-pass-14243775.html

Covid-19: la Francia annuncia il suo super green pass

Covid-19: la Francia annuncia il suo super green pass

La Francia segue l'Italia nell'imporre il super green pass, si cerca così di incentivare ulteriormente le vaccinazioni. Non basterà più risultare negativi ad... 18.12.2021, Sputnik Italia

Anche la Francia segna il passo nella direzione del super green pass. A fare l'annuncio è il premier Jean Castex, sul finire della riunione del Consiglio di Difesa Sanitario.Saranno così solo coloro che hanno completato tutto il ciclo vaccinale ad avere il pass e non anche chi dovesse risultare negativo ad un tampone.Castex ha poi precisato:La decisione è stata presa in modo congiunto con il presidente Macron, a causa dell'improvvisa impennata di casi dei mesi scorsi, emergenza ancora in atto, e della paura per la variante Omicron, ma si inserisce bene anche nel quadro europeo, alla luce di quanto detto al summit sul Covid-19 dei giorni scorsi.Il presidente Macron approva quindi l'idea del passaggio a pass "vaccinale", ma boccia l'idea italiana dell'aumento dei controlli alle frontiere e dell'obbligo di tampone ai varchi, seppur chiudendo allo stesso tempo i confini con la vicina Gran Bretagna.La situazione in EuropaIn Gran Bretagna la variante fa paura, portando a registrare un record, ben il terzo consecutivo, per una quota di 93.045 casi nelle sole ultime 24 ore.La Francia, come spiegato in dettaglio in una nota del ministero dell'Interno, ha inasprito le possibilità di viaggio da e per la Gran Bretagna proprio in questi giorni; nello specifico, a partire dalla mezzanotte non si potrà più viaggiare tra i due Paesi, se non per seri motivi di salute, familiari e di emergenza.L'annuncio della Francia ha costretto migliaia di cittadini francesi a cambiare le prenotazioni, pena il vedersi costretti alla quarantena una volta avvenuto il ritorno in patria.La Danimarca, intanto, ha dato uno stop a cinema, teatri e sale da concerti.Il Portogallo, che è uno tra i Paesi nell'area europea con il maggior numero di vaccinati, potrebbe, con la variante Omicron, toccare la quota degli 80% dei tutti i nuovi casi.La Germania ha annunciato che le persone provenienti da Francia e Danimarca verranno sottoposte a quarantena a partire dalla data di questa domenica.Dal Sudafrica, Paese di provenienza della variante, intanto, giungono buone notizie: il numero dei decessi e dei ricoveri in terapia intensiva è di misura inferiore, rispetto alle ondate precedenti.

