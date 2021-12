https://it.sputniknews.com/20211218/corea-del-sud-bimbo-di-7-mesi-inoculato-accidentalmente-con-siero-anti-covid-14254565.html

Corea del Sud, bimbo di 7 mesi inoculato "accidentalmente" con siero anti-Covid

Un bimbo di 7 mesi nella città sudcoreana di Seongnam è stato erroneamente vaccinato contro il Covid-19, anzichè ricevere il vaccino antinfluenzale, ha... 18.12.2021, Sputnik Italia

Il fatto è avvenuto il 29 settembre. Un pediatra ha somministrato al bambino una dose di vaccino destinata alla madre, dopodiché il bambino è stato curato in ospedale per diversi giorni, ma non ha mostrato effetti collaterali, secondo le autorità.I genitori hanno presentato una denuncia contro il medico, per ricevere un risarcimento, ha rilevato l'agenzia di stampa sudcoreana.Ricordiamo che la vaccinazione contro il coronavirus per i bambini di età superiore ai cinque anni è stata recentemente approvata da alcuni paesi, tra cui Paesi Bassi, Francia, Italia e Danimarca.

