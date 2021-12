https://it.sputniknews.com/20211218/caffe-svelata-una-tecnica-che-aumenta-il-suo-effetto-tonificante-14255128.html

Caffè, svelata una tecnica che aumenta il suo effetto tonificante

L'esperta Tatiana Blokhina: ridurre il consumo di caffè aumenta l'effetto tonificante della bevanda. 18.12.2021, Sputnik Italia

Tatiana Blokhina, ricercatrice presso l'Istituto di attività nervosa superiore e neurofisiologia dell'Accademia Russa delle Scienze, ha raccontato a radio Sputnik come ottenere il massimo effetto tonificante dal caffè e se vale la pena consumare questa bevanda più spesso in inverno.Sonnolenza e perdita di energia per molte persone sono compagni costanti delle ultime settimane dell'anno. Per ritrovare la loro vitalità, qualcuno inizia a bere il caffè più spesso. Tuttavia, l'abuso di questa bevanda porta al fatto che smette di rinvigorire, ha avvertito l'esperta.Puoi aumentare la sensibilità dell'organismo al caffè in modo semplice: usa questa bevanda meno spesso, ha continuato la specialista."Perché l'effetto tonificante diventi più forte, è necessario non aumentare, ma, al contrario, ridurre il consumo di caffè. Esiste una tale tecnica in uso tra i fondisti: si rifiutano di prendere il caffè per due o tre settimane, e poi lo bevono prima di una gara, e l'effetto stimolante è notevolmente aumentato", ha detto ancora l'esperta.Blokhin ha suggerito un modo per rendere una tazza di caffè il rimedio più efficace per la letargia.L'esperta consiglia inoltre di prestare attenzione ad altre bevande contenenti caffeina. Ad esempio, tè verde e nero."Ma per mantenere il tono, è meglio lavorare sulla routine quotidiana, sull'immunità, sulla nutrizione, così non sorgerà la necessità di un ulteriore aumento di energia con l'aiuto del caffè", ha concluso la Blokhin.

