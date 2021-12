https://it.sputniknews.com/20211218/bologna-catturata-volpe-con-esca-alla-mortadella-voleva-iscriversi-alluniversita-14248100.html

Bologna, catturata volpe con esca alla mortadella: voleva iscriversi all’Università

Probabilmente voleva iscriversi all’Università la volpe catturata con esca alla mortadella presso il complesso universitario di Bologna, in viale Risorgimento. 18.12.2021, Sputnik Italia

La volpe era stata avvistata nell’area verde dell’Università di Bologna nei giorni scorsi ed era stata notata proprio da alcuni studenti. Poi nessun altro avvistamento, ma l’Università aveva comunque diramato un avviso agli studenti di non toccare la volpe e di segnalarne la presenza, riporta il Bologna Today.Così sono state dislocate varie trappole con tocchetti di mortadella nelle aree intorno al complesso universitario e, in una di queste gabbie, è stata rivenuta la volpe. Le gabbie sono state monitorate ogni due o tre ore, per evitare che la volpe rimanesse all’interno di essa troppo a lungo.L’Università di Bologna ha fatto sapere che l’animale è stato portato dal veterinario per effettuare una visita medica che ne accerti lo stato di salute. Dopo le eventuali cure necessarie, la volpe sarà rilasciata in natura e libera di frequentare gli studenti e le studentesse della Facoltà di Ingegneria.

