Bari, eccezionale intervento a bambino per rimuovere tumore e ricostruirgli il cranio

Un bambino di soli 7 anni è stato operato al cranio per un sarcoma di Ewing, un tumore che si sviluppa sulle ossa del cranio. L’operazione, condotta al... 18.12.2021, Sputnik Italia

L’intervento è stato condotto con successo da un'equipe di chirurghi multidisciplinare, che si sono avvicendati nelle varie fasi dell’intervento, tra cui neurochirurghi, neuroncologi, chirurghi plastici e anestesisti.Purtroppo, per il bambino si è trattato di una recidiva del sarcoma di Ewing: gli era stato già diagnosticato alcuni anni fa, ma al bacino e con metastasi ossee e polmonari. I cicli di chemioterapia a cui si è dovuto sottoporre non sono bastati a fermare la malattia, che si è ripresentata a maggio di quest’anno al cervello e in modo molto violento, causandogli una deformazione cranica.Grazie alla scienza medica, come nel caso dei vaccini contro il coronavirus, i medici sono riusciti a salvare la vita di questo bambino, applicando le più recenti e innovative tecniche di chirurgia.

