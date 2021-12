Afghanistan: Russia consegna 36 tonnellate di aiuti

"Ogni aereo da trasporto militare russo trasporta aiuti umanitari dalla Russia per il popolo afghano. Un totale di 36 tonnellate di merci umanitarie, compresi cibo e medicinali, sono state trasportate in aereo", ha affermato l'ufficio stampa in una nota, aggiungendo che a bordo di ogni aereo erano presenti equipaggi medici per fornire agli sfollati l'aiuto necessario.