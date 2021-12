https://it.sputniknews.com/20211218/a-torino-crolla-gru-su-un-palazzo-morti-3-operai---foto--14250288.html

Torino, crolla gru su un palazzo: morti 3 operai - Foto

Torino, crolla gru su un palazzo: morti 3 operai - Foto

La gru è caduta su una palazzina di 7 piani, creando solo danni limitati, ed è poi finita su una strada che in genere molto trafficata. 18.12.2021, Sputnik Italia

Al momento sono 3 le vittime accertate del crollo di una gru questa mattina a Torino: 2 operai sono morti sul posto, mentre il terzo è deceduto in ospedale, dove era giunto già in condizioni critiche.Secondo le prime ricostruzioni, i tre operai rimasti uccisi stavano lavorando su una piattaforma per montare il braccio della gru poi crollata. La gru serviva per i lavori di rifacimento del tetto di un palazzo di sette piani. I vigili del fuoco hanno estratto un ferito dalla sua macchina colpita dalla gru. Inoltre, nel crollo due passanti sono rimasti feriti.Un altro operaio ha sottolineato come il bilancio delle vittime sarebbe potuto essere più pesante, dal momento che la via è molto trafficata.Per un abitante del quartiere "è stato terribile"."Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo affacciati sul balcone e abbiamo visto la gru stesa lungo la strada".

