https://it.sputniknews.com/20211217/vittima-di-un-tentato-femminicidio-nel-2011-oggi-usa-uninnovativa-mano-bionica-14234782.html

Vittima di un tentato femminicidio nel 2011, oggi usa un'innovativa mano bionica

Vittima di un tentato femminicidio nel 2011, oggi usa un'innovativa mano bionica

Dopo che il marito le aveva dato fuoco, cercando di ucciderla, le violenze di quei giorni le avevano lasciato profondi segni sul viso e l'avevano privata di... 17.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-17T17:15+0100

2021-12-17T17:15+0100

2021-12-17T17:15+0100

italia

violenza

donne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/311/12/3111291_189:0:1611:800_1920x0_80_0_0_bb924a7c30468dc716aa0f7bd00fafec.jpg

Grazie alla mano bionica realizzata dalla Nexus, su progettazione made in England e usata per la prima volta presso l'Officina Ortopedica Maria Adelaide del capoluogo piemontese, la quale è leader nel settore delle protesi robotiche e robotizzate, Valentina Pitzalis sente davvero di esperire una vita "nuova".La donna, nel 2011, era stata vittima di una violenta aggrressione ad opera del marito, che le aveva dato fuoco, nel tentativo di ucciderla, morendo poi lui stesso nel compiere il folle gesto.Valentina era stata, da allora, sottoposta a ben 32 interventi chirurgici, in un arco di tempo lungo un decennio, senza però aver scalfito la sua tenacia e la sua voglia di vivere.Oggi è la prima persona in Italia ad usare una mano bionica di ultima generazione: si indossa come un guanto, cosa che è una vera e propria pietra miliare per il settore delle protesi, come spiega il direttore dell'Officina, Roberto Ariagno, citato da TgCom24:Non frena i propri entusiasmi Valentina e ringrazia tutti coloro che l'hanno aiutata fino a questo grande giorno:Valentina Pitzalis è, tra l'altro, impegnata da anni nelle scuole italiane, nelle varie campagne di sensibilizzazione sul tema del femminicidio e della violenza di genere.

https://it.sputniknews.com/20211125/mattarella-violenza-sulle-donne-e-un-fallimento--della-nostra-societa-13913212.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, violenza, donne