Vescovo di Bolzano-Bressanone invoca confronto con i no-vax

Vescovo di Bolzano-Bressanone invoca confronto con i no-vax

"Accettare la fatica del dialogo, senza aggressioni, ma anche senza giustificare certe posizioni estremistiche, irrazionali o peggio", ha dichiarato a Famiglia... 17.12.2021, Sputnik Italia

Il vescovo Ivo Muser della diocesi di Bolzano-Bressanone ha parlato in un'intervista con il settimanale Famiglia Cristiana di come relazionarsi con le persone contrarie alla vaccinazione contro il Covid, che proprio in Alto Adige, specie nelle zone periferiche, sono numerosi.Il vescovo altoatesino ha rilevato con rammarico che "tra chi si è vaccinato e chi aderisce ai no-vax vedo tensioni che aumentano".Nonostante tutto, il prelato è convinto che bisogna perseguire la strada del dialogo, come testimoniato dalla sua esperienza personale.Secondo gli ultimi dati diffusi dal governo, in Italia 46.024.585 persone hanno completato il ciclo vaccinale, ovvero l'85,22% della popolazione over 12.

