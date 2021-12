https://it.sputniknews.com/20211217/variante-omicron-per-crisanti-e-gia-da-tempo-in-italia-14223394.html

Variante Omicron? Per Crisanti è già da tempo in Italia

Variante Omicron? Per Crisanti è già da tempo in Italia

La variante Omicron si aggirerebbe già da tempo in Italia, a sentire il microbiologo Crisanti, ed infetterebbe i vaccinati. Preoccupano i mezzi pubblici... 17.12.2021, Sputnik Italia

Esprime preoccupazione, il professor Andrea Crisanti circa la variante Omicron. Innanzitutto perché la variante sarebbe già in circolazione nel Belpaese.Il professore riporta anche i dati relativi all'andamento dell'infazione da tale variante in Gran Bretagna, dove si pensa di arrivare a quota 1 milione di casi al giorno, quando solo una settimana fa "lì erano a 50mila casi al giorno".Sottolinea il fatto, non da poco, che suddetta variante infetti anche le persone che hanno già effettuato 2 dosi di vaccino, e presenta peculiarità che la pongono al di sopra della già di per sè pericolosa, e precedente, variante Delta, in quanto quest'ultima di contro viene bloccata dai vaccini.Priorità terze dosi per vincere la malattia e superare l'emergenza, sottolinea il microbiologo.Intanto l'Italia supera la quota dei 25mila casi giornalieri. Gli fa eco da Genova Bassetti, il quale dice all'Adnkronos che il picco "è probabile", anche se il direttore della Clinica di malattie infettive al San Martino di Genova smorza i toni sull'allarme per la variante Omicron, sottolinenando che "ad oggi come Paese abbiamo ottenuto grandi risultati in termini di vaccinazioni e quindi non servono correttivi in corsa che aumentano solo il panico delle persone. Dobbiamo essere convinti del lavoro fatto fino ad oggi perché è stato fatto molto bene".Da Milano Massimo Galli, paventa un picco di contagi nell'immediato dopo Natale: "Ci sono tutti i segnali per temere un'ondata di infezioni da Sars-CoV-2 dopo le vacanze" di Natale", e aggiunge che "il vaccino è fantastico per molti aspetti, ma non contiene completamente la diffusione del virus. Se c'è parecchia gente che non se lo fa il risultato è questo" anche perché c'è in giro una variante molto contagiosa come la Omicron".

