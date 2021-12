https://it.sputniknews.com/20211217/vaccini-il-papa-ne-invoca-laccesso-per-tutti-questione-di-giustizia-14230553.html

Vaccini, il Papa ne invoca l'accesso per tutti: "questione di giustizia"

Vaccini, il Papa ne invoca l'accesso per tutti: "questione di giustizia"

Nel Suo discorso in occasione della consegna delle Lettere credenziali ai nuovi ambasciatori dei vari Paesi che rinnovano lo staff diplomatico, il Papa ha... 17.12.2021, Sputnik Italia

Arriva dal Papa l'accorato appello a fornire a tutti la vaccinazione, anche a chi ha maggiori difficoltà nell'avere accesso alle cure.Papa Francesco, presentando le Lettere credenziali degli ambasciatori di Moldova, Kyrgyszstan, Namibia, Lesotho, Lussemburgo, Ciad e Guinea-Bissau, ha offerto con l'occasione alcuni spunti di riflessione sulla pandemia, che "tira fuori il meglio dell'umanità in termini individuali ma che a livello istituzionale e intergovernativo esige di essere affrontata in maniera solidale e non isolata", sottolineando ancora una volta l'importanza della disponibilità alle cure e al vaccino per tutti.Il Santo Padre ha poi ricordato che alla stessa cerimonia un anno fa, il mondo si trovava in piena pandemia e che i vaccini "rappresentavano un primo segno di speranza".A distanza di un anno, il Covid-19 fa ancora paura e tiene banco nelle tante discussioni a livello mediatico ed istituzionale, come non da ultimo il summit dell'Unione Europea in merito.La pandemia richiede, per il suo superamento, "una prospettiva globale":"Il mondo ha bisogno di imparare dalla pandemia: la necessità di coltivare le relazioni e facilitare la comprensione reciproca con persone di diverse culture e provenienze, al fine di lavorare insieme per costruire un mondo più giusto. Il principale strumento a vostra disposizione per svolgere questo compito è il dialogo".

