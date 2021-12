https://it.sputniknews.com/20211217/vaccini-ai-5-11enni-15063-bambini-hanno-ricevuto-la-prima-dose-di-pfizer-14225724.html

Vaccini ai 5-11enni, 15.063 bambini hanno ricevuto la prima dose di Pfizer

Sono i dati diffusi dal Ministero della Salute e dal Governo attraverso la piattaforma statistica messa a disposizione del pubblico.I centri vaccinali hanno attrezzato aree apposite per i più piccoli, in alcuni casi trovano Babbo Natale ad accoglierli o operatori sanitari vestiti da clown. Per loro anche diplomini di avvenuta vaccinazione.E la campagna vaccinale intanto accelera, raggiungendo le 550.866 somministrazioni il 16 dicembre. Un dato elevatissimo che prosegue il trend imposto dalla macchina commissariale per accelerare anche sulle terze dosi e non soltanto sulle prime dosi.L’afflusso dei più piccoli farà aumentare nelle prossime settimane il numero giornaliero di dosi somministrate.Tra gli over 12 la copertura vaccinale completa resta intorno all’85%, mentre sono 47,75 milioni gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose (esclusi 5 – 11 anni).

