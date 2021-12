https://it.sputniknews.com/20211217/usain-bolt-rivela-perche-non-comunica-con-il-principe-harry-dopo-il-suo-matrimonio-con-meghan-14239156.html

Usain Bolt rivela perché non comunica con il principe Harry dopo il suo matrimonio con Meghan Markle

Usain Bolt rivela perché non comunica con il principe Harry dopo il suo matrimonio con Meghan Markle

Il famoso ex atleta giamaicano Usain Bolt era un grande amico del Duca di Sussex, Harry: all'epoca, si offrì persino di organizzare il suo addio al celibato... 17.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-17T22:27+0100

2021-12-17T22:27+0100

2021-12-17T22:27+0100

principe harry

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/328/29/3282992_0:119:3221:1930_1920x0_80_0_0_919a8ec0f9146ef7996d9625b6210582.jpg

L'atleta sottolinea di non parlare con Harry da molto tempo ma che "gli piacerebbe molto tenersi in contatto" con il figlio più giovane di Lady Di.Bolt ricorda che alcuni anni fa si offrì di ospitare un mega addio al celibato per il suo amico britannico. La festa di tre giorni si sarebbe tenuta nel paese natale dei Lightning Bolt, la Giamaica, a Las Vegas e a Londra.Harry e Meghan si sono sposati al Castello di Windsor nel maggio del 2018. Nella prima metà del 2020, hanno abbandonato i loro doveri reali e si sono trasferiti negli Stati Uniti."Il duca e la duchessa del Sussex hanno confermato a Sua Maestà la Regina che non torneranno membri attivi della famiglia reale", aveva dichiarato a suo tempo Buckingham Palace in una nota.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

principe harry