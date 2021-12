https://it.sputniknews.com/20211217/usa-atomica-centinaia-di-scienziati-esortano-biden-a-rinunciare-al-diritto-al-primo-colpo-14237637.html

Usa, atomica: centinaia di scienziati esortano Biden a rinunciare al "diritto al primo colpo"

Usa, atomica: centinaia di scienziati esortano Biden a rinunciare al "diritto al primo colpo"

New York Post: gli scienziati esortano il presidente degli Stati Uniti Biden a rinunciare al principio del diritto ad attaccare per primi. 17.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-17T22:38+0100

2021-12-17T22:38+0100

2021-12-17T22:38+0100

mondo

usa

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/549/42/5494223_0:804:2478:2198_1920x0_80_0_0_c710227161c0b27ac44f92b4a564b1b0.jpg

Centinaia di scienziati hanno chiesto a Joe Biden di dichiarare ufficialmente che gli Stati Uniti non hanno intenzione di essere i primi a usare armi nucleari in caso di conflitto armato. Lo riporta il New York Post.Secondo il quotidiano, circa 700 scienziati e ingegneri, tra cui 21 premi Nobel, hanno inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti.Secondo il documento, Joe Biden deve anche rinunciare al diritto del comandante in capo di prendere da solo le decisioni sull'uso delle armi nucleari.Queste misure ridurranno la probabilità di escalation dei conflitti con l'uso di armi convenzionali fino a una guerra nucleare, hanno concluso gli esperti.

https://it.sputniknews.com/20211216/aviazione-militare-usa-schiera-i-primi-f-35-in-europa-in-risposta-alla-rediviva-russia-14222329.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa, joe biden