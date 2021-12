https://it.sputniknews.com/20211217/stati-uniti-lezioni-cancellate-per-minacce-di-attentati-e-sparatorie-pubblicate-su-tiktok-14230960.html

Stati Uniti, lezioni cancellate per minacce di attentati e sparatorie pubblicate su TikTok

Stati Uniti, lezioni cancellate per minacce di attentati e sparatorie pubblicate su TikTok

Le forze dell'ordine statunitensi hanno esortato gli studenti a rimanere a casa oggi, venerdì 17 dicembre, a causa di messaggi minacciosi che circolano sul... 17.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-17T13:14+0100

2021-12-17T13:14+0100

2021-12-17T13:27+0100

mondo

usa

social network

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/01/9370315_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_574da3684f75b938cb15109aa76535c5.jpg

Negli Stati Uniti, giovedì sera, sul social network TikTok hanno iniziato a circolare messaggi che incoraggiano gli studenti a rimanere a casa oggi, a causa di minacce di sparatorie."L'FBI prende sul serio tutte le potenziali minacce. Lavoriamo regolarmente con i nostri partner delle forze dell'ordine per determinare la credibilità di qualsiasi minaccia... Mentre continuiamo a monitorare attraverso l'intelligence, non siamo a conoscenza di minacce specifiche o minacce note e credibili alle scuole della regione di Los Angeles in questo momento", ha detto il portavoce dell'ufficio locale dell'FBI di Los Angeles, come citato da ABC7.I dipartimenti di polizia, l'FBI e la direzione delle scuole negli Stati Uniti ritengono che queste minacce possano essere una sfida TikTok a livello nazionale o che vengano pubblicate come scusa per saltare la scuola prima della pausa invernale.Tuttavia, scuole e dipartimenti di polizia hanno adottato misure precauzionali, per aumentare la sicurezza e i pattugliamenti nei campus. La polizia di Salem, nel Massachusetts, ha pubblicato su Twitter che "non esiste una minaccia specifica per Salem, ma la polizia di Salem sarà nelle nostre scuole domani in numero maggiore del solito".Portavoci del social network cinese hanno risposto su Twitter, dicendo che TikTok sta collaborando con le forze dell'ordine statunitensi per indagare su qualsiasi potenziale violenza nelle scuole e di non ritenere la società responsabile della diffusione delle minacce.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa, social network