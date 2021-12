https://it.sputniknews.com/20211217/societa-nord-stream-2-ag-inizia-a-riempire-di-gas-il-secondo-ramo-del-gasdotto-nord-stream-2-14238877.html

Società "Nord Stream 2 AG" inizia a riempire di gas il secondo ramo del gasdotto Nord Stream 2

La compagnia Nord Stream 2 AG sta iniziando a riempire di gas il secondo ramo del gasdotto Nord Stream 2. 17.12.2021, Sputnik Italia

Il gas ha iniziato a fluire nel secondo ramo del gasdotto Nord Stream 2, ha affermato il gestore dell'infrastruttura Nord Stream 2 AG. Nella società hanno aggiunto che sarà riempito di gas per raggiungere il livello richiesto di pressione e volume. Si nota che in precedenza sulla seconda linea sono stati completati con successo i lavori di messa in servizio per controllare l'integrità del gasdotto. Il riempimento del gas della prima linea è stato completato a metà ottobre.Nord Stream 2Nord Stream 2 è un gasdotto che scorre sotto il Mar Baltico e collega la Russia alla Germania. La costruzione del gasdotto è iniziata nel 2018 ed è stata completata nel settembre del 2021, dopo che gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni nel maggio 2021.Il progetto è stato preceduto dal gasdotto Nord Stream originale, iniziato nel 2011 e completato nel 2012. Si stima che l'introduzione di un secondo gasdotto Nord Stream raddoppierà la capacità di esportazione del gas, portandola a 3,9 trilioni di piedi cubi.Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni relative alla costruzione del Nord Stream 2 per migliorare le loro relazioni con la Germania. La Germania, ad eccezione della Russia, è il Paese più desideroso di completare il progetto.L'espansione dei gasdotti Nord Stream fornirà alla Germania e all'Europa occidentale gas naturale a basso costo. Il trasporto di gas naturale attraverso gasdotti terrestri è più costoso, perché i Paesi dell'Europa orientale applicano tariffe per il suo passaggio.

