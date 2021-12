https://it.sputniknews.com/20211217/sequestrati-25-milioni-di-euro-ad-affiliati-alla-ndrangheta-per-frode-fiscale-14231145.html

Gdf di Torino, sequestra 2,5 milioni di euro ad affiliati alla ‘ndrangheta per frode fiscale

Gdf di Torino, sequestra 2,5 milioni di euro ad affiliati alla ‘ndrangheta per frode fiscale

Operazione contro il patrimonio della ‘ndrangheta a opera della Guardia di Finanza di Torino, che ha sequestrato valori e beni per un totale di 2,5 milioni di... 17.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-17T12:54+0100

2021-12-17T12:54+0100

2021-12-17T13:22+0100

'ndrangheta

guardia di finanza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169211_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e0ec1fbc91ff58ab58e9acdb851a48e7.jpg

In totale, la custodia cautelare in carcere è stata emessa per otto persone, di cui una risulta al momento irreperibile.Gli arrestati sono ritenuti essere responsabili di reati fiscali e fallimentari, con l’aggravante del metodo mafioso. Due di loro sono accusati anche di concorso in associazione mafiosa.All’operazione di oggi, denominata Cavallo di Troia, si è giunti al termine di una verifica fiscale svolta dall’Agenzia delle Entrate e condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino.Gli imputati operavano sul territorio, grazie alla complicità di prestanome, e ottenevano così importanti commesse di lavoro per realizzare opere edilizie. In caso di problemi, interveniva la “protezione” della ‘ndrina.Gli arrestati, abbattendo fittiziamente i debiti tributari e previdenziali, avrebbero attuato, altresì, una sorta di doping fiscale, risultando così avvantaggiati rispetto alla concorrenza delle aziende operanti nei medesimi settori.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

'ndrangheta, guardia di finanza