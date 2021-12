https://it.sputniknews.com/20211217/rdif-vaccino-sputnik-v-assicura-risposta-stabile-contro-omicron-e-previene-malattia-grave-14235137.html

RDIF: vaccino Sputnik V assicura risposta stabile contro Omicron e previene malattia grave

RDIF: vaccino Sputnik V assicura risposta stabile contro Omicron e previene malattia grave

Il vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus fornisce un alto livello di protezione contro la malattia grave e l'ospedalizzazione in caso di contagio con... 17.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-17T14:18+0100

2021-12-17T14:18+0100

2021-12-17T14:54+0100

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

russia

scienza e tech

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/12021125_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_f59f816f2d6cab6c6bdc792e816bedd0.jpg

Si segnala inoltre che è stato osservato un calo degli anticorpi molto meno pronunciato rispetto ad altri vaccini anti-Covid. In particolare, l'RDIF assicura che la diminuzione è tra le 3 e le 7 volte inferiore rispetto al caso dei vaccini a mRNA.Allo stesso tempo, si ricorda che la dose di rinforzo monodose Sputnik Light è una soluzione efficace per potenziare altri vaccini, poiché aiuta non solo ad estenderne gli effetti, ma fornisce anche protezione contro la variante Omicron. Nel caso del vaccino russo, l'effetto è più duraturo rispetto ai vaccini a RNA.L'efficacia dei vaccini Sputnik V e Sputnik Light è stata confermata da più di 30 studi e dai dati delle vaccinazioni effettuate in più di 60 Paesi.

https://it.sputniknews.com/20211129/rdif-in-sviluppo-nuova-versione-dello-sputnik-v-adattata-alla-variante-omicron--13966004.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus, russia, scienza e tech, coronavirus nel mondo