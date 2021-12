https://it.sputniknews.com/20211217/questi-sono-i-pericoli-del-consumo-di-arance-14239326.html

Questi sono i pericoli del consumo di arance

Questi sono i pericoli del consumo di arance

Nonostante sia un frutto ricco di vitamine, a volte l'arancia può avere effetti meno benefici sulla salute, spiega a Sputnik un dietologo. 17.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-17T23:19+0100

2021-12-17T23:19+0100

2021-12-17T23:19+0100

alimentazione

dieta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/788/03/7880376_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_bd8db3304996909b705dd23092a07482.jpg

Essendo agrumi, le arance sono un forte allergene. Se mangiati in grandi quantità, possono portare a reazioni allergiche e persino a shock anafilattico, afferma la nutrizionista russa Yulia Polovinskaya.In caso di malattie del tratto gastrointestinale, prestare attenzione quando si consumano le arance a stomaco vuoto a causa del loro alto livello di acidità. Questa stessa acidità colpisce anche lo smalto dei denti. Pertanto, lo specialista consiglia di sciacquarsi la bocca dopo aver gustato un'arancia e aver bevuto un succo con una cannuccia.Il lato positivo dell'aranciaLe arance in generale sono molto salutari, in quanto contengono una grande quantità di micro e macro elementi. Questo frutto fornisce anche lo standard quotidiano necessario di vitamina C, oltre a flavonoidi, sostanze nutritive che regolano lo sviluppo del corpo e hanno un effetto antiossidante.Per quanto riguarda le loro proprietà, le arance abbassano la pressione sanguigna, riducono il rischio di malattie cardiovascolari, rafforzano le pareti dei vasi e hanno effetti antipiretici, motivo per cui sono ottime per cicatrizzare ulcere e ferite, spiega il dietologo.Inoltre, non va dimenticato che questo cibo abbassa il livello di colesterolo e aiuta a mantenerti giovane e bello, aggiunge Polovinskaya.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alimentazione, dieta