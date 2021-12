https://it.sputniknews.com/20211217/putin-si-e-congratulato-con-papa-francesco-per-il-suo-85esimo-compleanno-14230160.html

Vladimir Putin si è congratulato con Papa Francesco per il suo 85° compleanno, esprimendo fiducia che gli sforzi congiunti possano fare molto per la tutela dei diritti dei cristiani nel mondo.“Vostra Santità, Voglia accettare le mie più sentite congratulazioni per il suo 85° compleanno. La Sua intera vita è dedicata alla promozione di alti valori spirituali e morali. Difficile sarebbe sopravvalutare il suo contributo personale allo sviluppo delle relazioni tra la Chiesa ortodossa russa e cattolica romana, al rafforzamento dei legami russo-vaticani.Ricordo con affetto i nostri incontri, trattative costruttive e significative, che hanno confermato la vicinanza degli approcci della Russia e della Santa Sede ai più importanti problemi internazionali. Sono sicuro che attraverso sforzi congiunti possiamo fare molto per proteggere i diritti e gli interessi dei cristiani, nonché per garantire il dialogo interreligioso.Quest'anno ricorre il 200° anniversario dalla nascita di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, il cui lavoro è a Lei ben noto. Le ho inviato un ritratto scultoreo di questo grande scrittore e pensatore russo.Le auguro sinceramente buona salute, prosperità e successo continuo nella Sua missione nobile e responsabile” si legge nella lettera aperta, pubblicata sul sito ufficiale della presidenza.Lunedì 6 dicembre, lo stesso Papa Francesco non aveva escluso la possibilità di recarsi a Mosca, nel prossimo futuro, per incontrare il patriarca ortodosso Kirill."Io sono sempre disposto ad andare a Mosca. Per dialogare con un fratello non ci sono protocolli: il fratello è fratello", aveva detto.

