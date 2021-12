https://it.sputniknews.com/20211217/puglia-taranto-si-fingeva-ginecologo-per-terrorizzare-le-vittime-obbligandole-a-visite-online-14228740.html

Puglia, Taranto: si fingeva ginecologo per terrorizzare le vittime, obbligandole a "visite online"

Gli uomini del Servizio Polizia Postale di Bari e Taranto, su delega della procura di Taranto, hanno effettuato una perquisizione avente ad oggetto un 40enne... 17.12.2021, Sputnik Italia

Facendo allusione ad esami clinici effettuati dalle vittime in suo possesso, l'uomo, un 40enne, convinceva le vittime del raggiro di essere di fronte a diagnosi gravi, portando poi le stesse ad accettare visite ginecologiche online.In pratica, paventava loro di essere affette da varie patologie vaginali di seria gravità, portando le malcapitate a scoprirsi in diretta online.Le indagini sono partite grazie alle denunce di numerose donne che, a partire dal settembre 2021, avevano riportato agli inquirenti di aver ricevuto telefonate da "un uomo che si presentava come ginecologo".Dall'analisi dei dati telefonici e di carattere telematico, gli inquirenti hanno accertato le responsabilità, facendo scattare le perquisizioni.400 le donne interessate in tutta Italia. Sembrerebbe che i dati delle vittime fossero stati raccolti da alcuni portali di compravendite online, consultati dalle stesse.L'uomo deve rispondere dell'accusa di violenza sessuale.

