Paul McCartney, storico record: un suo basso venduto per 500mila dollari

Battuto un record: il basso venduto all'asta da Paul McCartney è in assoluto il più costoso della storia: 500mila dollari, tutti andati in beneficenza. Il... 17.12.2021, Sputnik Italia

L'asta di beneficenza è stata organizzata dal chitarrista degli U2 e dal produttore dei Rolling Stones per raccogliere fondi per i musicisti in difficoltà a causa della pandemia.Andati venduti, oltre al basso di Paul McCartney, alcuni stumenti di Pearl Jam, Bruce Springsteen, Green Day, Radiohead e Tom Morello.Lo strumento dell'ex-Beatles batte qualunque precedente storico, ivi compreso il basso Fender Mustang di Bill Wyman, del '69, ex-Rolling Stones, che era stato venduto per 384mila dollari, segnando ancora una volta un punto a favore dei Beatles sui loro eterni rivali.Il basso andato all'asta non è neanche il suo più famoso Höfner, con cui l'appartenente ai Fab Four si esibiva in pubblico: un "semplice Yamaha BB-1200 Wings", suonato in alcune tourné e in studio.In totale, è stata raccolta una cifra che supera i due milioni di dollari.

