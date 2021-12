https://it.sputniknews.com/20211217/parigi-chiedera-alla-commissione-europea-di-avviare-contenzioso-contro-gb-per-le-licenze-di-pesca-14236900.html

Parigi chiederà alla Commissione Europea di avviare contenzioso contro GB per le licenze di pesca

Parigi chiederà alla Commissione Europea di avviare contenzioso contro GB per le licenze di pesca

La ministra del Mare francese, Annick Girardin, ha inoltre affermato che alla Francia mancano ancora 73 licenze di pesca per risolvere la controversia con... 17.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-17T15:47+0100

2021-12-17T15:47+0100

2021-12-17T15:47+0100

francia

unione europea

commissione europea

brexit

pesca

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/14236985_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4736ea844c28cb5592daf95cfc4909b5.jpg

Il ministro francese per gli Affari Europei, Clement Beaune, ha annunciato oggi che la Francia è riuscita a ottenere il 93% delle licenze di pesca post-Brexit che Parigi rivendica dalla Gran Bretagna.Ha inoltre dichiarato che verrà chiesto alla Commissione Europea di esercitare ulteriori pressioni su Londra, mentre la ministra del Mare francese, Annick Girardin, ha affermato che alla Francia "mancano ancora 73 licenze di pesca per risolvere il conflitto con Londra", ha segnalato la Reuters.I ministri si sono rivolti ai media dopo aver tenuto un incontro con i rappresentanti del settore ittico e il presidente francese Emmanuel Macron.Dopo che la UE e il Regno Unito hanno concordato di istituire un sistema di licenze per concedere ai pescherecci l'accesso alle acque reciproche dopo la Brexit, la Francia insiste sul fatto che non le è stato concesso l'intero numero di licenze dovute, osserva la Reuters. D'altra parte, Londra sostiene che "solo a quelli privi della documentazione corretta non sono stati concessi", aggiunge l'agenzia.

francia

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, unione europea, commissione europea, brexit, pesca, regno unito