Nelle Marche donna licenziata per un green pass falso

Il licenziamento è avvenuto per "giusta causa" secondo l'azienda e la collaboratrice non ha impugnato il provvedimento. 17.12.2021, Sputnik Italia

Una lavoratrice dello stabilimento di Poltrone Frau a Tolentino, in provincia di Macerata, è stata licenziata dall'azienda per giusta causa dopo che aveva mostrato un green pass intestato ad una sua parente. La notizia è stata segnalata dal Corriere Adriatico.L'azienda ha spiegato in una nota le ragioni dietro la scelta di interrompere unilateralmente il rapporto di lavoro con la donna.La protagonista della vicenda non ha presentato ricorso alle autorità competenti contro la misura adottata dall'azienda.A Il Resto del Carlino ha commentato l'accaduto il sindaco Giuseppe Pezzanesi, che ha definito la vicenda "un fatto grave".Nei giorni scorsi la polizia aveva effettuato perquisizioni in tutta Italia per trovare le tracce di un gruppo criminale con ramificazioni lungo tutta la Penisola, che avrebbe creato e messo in circolazione, in cambio di denaro, falsi certificati verdi in grado di superare i controlli mediante app di verifica.

