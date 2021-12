https://it.sputniknews.com/20211217/negli-squali-scoperta-dai-ricercatori-immunita-contro-il-covid-19-14237805.html

Negli squali scoperta dai ricercatori immunità contro il Covid-19

Scienziati americani hanno trovato immunità dal Covid-19 per gli esseri umani negli organismi degli squali. 17.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-17T16:16+0100

2021-12-17T16:16+0100

2021-12-17T16:16+0100

biologia

squalo

scienza e tech

coronavirus nel mondo

Proteine ​​simili agli anticorpi del sistema immunitario degli squali sono in grado di prevenire l'infezione del coronavirus nelle cellule umane, così come dei suoi ceppi e dei virus correlati, secondo i risultati di uno studio condotto da ricercatori americani.Scienziati dell'Università del Wisconsin a Madison giovedì hanno pubblicato i risultati di uno studio che ha esaminato le proteine ​​simili agli anticorpi presenti nel sistema immunitario degli squali. Queste proteine ​​non sono ancora state testate sugli esseri umani e non saranno disponibili per il trattamento degli esseri umani in tempi brevi, ma contribuiranno a prepararsi contro futuri focolai di coronavirus, affermano gli scienziati. In questo caso, verrà utilizzato un mix proteine di diverse specie di squali per massimizzare l'efficienza contro una varietà di virus mutanti. I ricercatori fanno notare che questo nuovo tipo di farmaco sarà più economico e più facile da produrre rispetto agli anticorpi umani. Inoltre, i farmaci a base di proteine ​​di squalo saranno particolarmente utili per le persone con disabilità.

