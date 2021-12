https://it.sputniknews.com/20211217/ministero-degli-esteri-pubblica-proposta-dettagliata-per-nuovo-trattato-di-sicurezza-russia-nato-14230689.html

Ministero degli Esteri pubblica proposta dettagliata per nuovo trattato di sicurezza Russia-NATO

Ministero degli Esteri pubblica proposta dettagliata per nuovo trattato di sicurezza Russia-NATO

La proposta arriva sullo sfondo del degradamento dei legami Russia-NATO negli ultimi mesi e settimane e le accuse di Usa e alleati europei secondo cui Mosca... 17.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-17T12:52+0100

2021-12-17T12:52+0100

2021-12-17T12:52+0100

russia

nato

occidente

europa orientale

politica internazionale

il ministero degli esteri della russia

geopolitica

sicurezza internazionale

difesa

diplomazia internazionale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/840/42/8404257_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_366f5174169b47d16dc76879ca954e3a.jpg

Oggi il ministero degli Esteri russo ha pubblicato la bozza completa di accordo sulle garanzie di sicurezza tra la Russia e la Nato, proponendo un impegno congiunto per la risoluzione pacifica di tutte le controversie tra Mosca e il blocco militare occidentale. I documenti, che sono stati consegnati ai rappresentanti degli Stati Uniti in un incontro presso la sede del ministero degli Esteri a Mosca mercoledì 15 dicembre, sarebbero stati integrati da una spiegazione alla base dell'approccio della Russia.Hotline di emergenza, risoluzione delle controversie e limitazioni alle esercitazioniLa dettagliata proposta russa prevede la creazione di "hotline" per i contatti di emergenza tra le parti. Sottolinea inoltre che "le parti non devono creare condizioni o situazioni che pongono o potrebbero essere percepite come una minaccia per la sicurezza nazionale di altre parti".La bozza delinea anche i meccanismi per affrontare le controversie in regioni specifiche. La bozza del trattato propone inoltre che la Russia e la Nato "mostrino moderazione nella pianificazione militare e nello svolgimento di esercitazioni per ridurre i rischi di eventuali situazioni pericolose in conformità con i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, compresi quelli stabiliti negli accordi intergovernativi sulla prevenzione di incidenti in mare al di fuori delle acque territoriali e dello spazio aereo, nonché negli accordi intergovernativi sulla prevenzione di attività militari pericolose". "Per escludere incidenti, la Federazione Russa e gli Stati membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico non condurranno esercitazioni militari o altre attività militari oltre il livello di brigata in una zona di larghezza e configurazione adeguate su ciascun lato del confine della Federazione Russa e degli Stati in alleanza militare nonché dei Paesi che sono membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico", propone la bozza di accordo.La proposta incoraggia inoltre le parti a "scambiare regolarmente e volontariamente valutazioni delle minacce attuali e delle sfide alla sicurezza, informarsi reciprocamente su esercitazioni e manovre militari e mantenere le disposizioni delle loro dottrine militari".La proposta arriva sullo sfondo del degradamento dei legami Russia-NATO negli ultimi mesi e settimane e le accuse di Usa e alleati europei secondo cui Mosca potrebbe "prepararsi ad invadere" l'Ucraina. Diplomatici e militari russi hanno respinto tutto, accusando l'Occidente di aumentare artificialmente le tensioni e diffondere fake news.

https://it.sputniknews.com/20211208/putin-conflittuale-la-politica-della-nato-sulla-russia-14102383.html

russia

europa orientale

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, nato, occidente, europa orientale, politica internazionale, il ministero degli esteri della russia, geopolitica, sicurezza internazionale, difesa, diplomazia internazionale