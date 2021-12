https://it.sputniknews.com/20211217/macron-parla-dei-gilet-gialli-possibile-la-rivoluzione-14235823.html

Macron parla dei gilet gialli: "possibile" la rivoluzione

Macron parla dei gilet gialli: "possibile" la rivoluzione

Riferendosi al movimento dei gilet gialli su TF1, il Capo di Stato francese ha esaminato la portata delle proteste per il Paese e ha ammesso gli "errori" che... 17.12.2021, Sputnik Italia

La crisi dei gilet gialli "ci ha parlato delle profonde paure che ci sono nella nostra società", portate da "questa Francia che si sente invisibile", ha annunciato mercoledì Emmanuel Macron, in un'intervista a TF1 e LCI.Questa crisi, nata nell'autunno del 2018, è stata, secondo il Capo dello Stato, "il momento in cui i francesi, in particolare quelli che lavorano - perché molti gilet gialli hanno un lavoro, ma sono mal pagati - sono andati sulle barricate"."È questa Francia che si sente invisibile" che ha manifestato, secondo Macron."Sono donne e uomini (…) che, in fondo, dicono: 'Non ci vedete, non parlate mai di noi, la nostra vita è impedita, volete creare un mondo in cui non si capisce niente, ma che è ancor meno fatto per noi'", ha ulteriormente descritto il Presidente.Interrogato sulla propria responsabilità nella crisi, Emmanuel Macron ha ammesso "che in quel momento sono stati commessi errori"."Abbiamo preso decisioni che sono state vissute dai nostri connazionali come un: 'Non capiamo perché le prendono, ma vengono per impedirci di vivere'", ha riflettuto.La follia della piazzaMacron, però, ha condannato le violenze che avevano scandito la crisi durante le manifestazioni di ogni sabato, descrivendo il periodo come "un periodo molto duro"."Non abbiamo diritto all'incitamento all'odio e alla violenza contro i leader", ha avvertito, deplorando inoltre "i decision makers che, troppo felici di vedere il governo in difficoltà, hanno legittimato, all'inizio (della crisi -ndr), tutto ciò".“Penso che la violenza c'è nella nostra società, che sta tornando, perché c'è risentimento, perché ci sono paure, (...) ma in democrazia, se tornano la violenza e l'odio, allora è la democrazia stessa che crollerà", ha avvertito Macron.

