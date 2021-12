https://it.sputniknews.com/20211217/londra-incendio-di-un-appartamento-quattro-bambini-morti-14227786.html

Londra, incendio di un appartamento: quattro bambini morti

Londra, incendio di un appartamento: quattro bambini morti

L'incendio è stato circoscritto e ora si sta indagando sulla sua causa. 17.12.2021, Sputnik Italia

Quattro bambini sono morti a seguito di un incendio in un edificio residenziale nel quartiere londinese di Sutton, lo ha riferito giovedì la London Fire Brigade (LFB)."I vigili del fuoco con il respiratore sono entrati nella casa e hanno portato fuori dalla proprietà quattro bambini piccoli... Tutti e quattro i bambini sono stati portati in ospedale, dove, tragicamente e nonostante gli sforzi di tutte le persone coinvolte, sono stati dichiarati deceduti", ha detto la LFB in una dichiarazione.La LFB ha anche riferito che otto autopompe e circa 60 vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento dell'incendio.

