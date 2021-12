https://it.sputniknews.com/20211217/lincidenza-covid-19-in-italia-e-in-aumento-netto-14226765.html

Covid-19, incidenza in aumento netto in Italia

Come ogni venerdì, la cabina di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e il Comitato tecnico scientifico (Cts) ci offrono i dati sulla situazione... 17.12.2021, Sputnik Italia

I nuovi dati statistici indicano che l’incidenza è in aumento a 241 contagiati ogni 100mila abitanti, tuttavia si fa notare che il coefficiente di diffusione Rt sta calando per la seconda settimana consecutiva e ora è a 1,13. La settimana scorsa era all’1,18.Inoltre, sale anche il tasso di occupazione delle terapie intensive a livello nazionale: 9,6%. E poi sale il tasso di occupazione dell’area medica al 12,1%, come media nazionale.Da lunedì, da ricordare, troveremo in zona gialla la Liguria, le Marche, il Veneto, la Calabria, il Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tutte queste aree del paese hanno superato la saturazione delle terapie intensive e delle aree mediche, che oggi contano come valori per far scattare le misure più restrittive.Natale in zona giallaE si va sempre più verso un Natale in zona gialla e con restrizioni. Annullati in tutta Italia il Capodanno in piazza e qualsiasi festa in strada sarà considerata non autorizzata nei giorni di festa.Inoltre, chi proviene dall’estero, anche se vaccinato, dovrà presentare un tampone. I non vaccinati che arrivano in Italia dall’Europa dovranno trascorrere 5 giorni in albergo.

