Libia, a rischio il voto dopo lo schieramento delle milizie a Tripoli dei giorni scorsi

Libia, a rischio il voto dopo lo schieramento delle milizie a Tripoli dei giorni scorsi

Dopo che gruppi armati, nei giorni scorsi, hanno circondato l'edificio sede del Consiglio presidenziale e diverse milizie armate si sono viste in giro per i quartieri della capitale libica, sono in molti ora a sollevare dubbi sull'effettiva possibile messa in atto del voto.Un funzionario dell'Alta commissione elettorale del Paese riporta che sarà, in effetti, impossibile votare il 24 dicembre.Gli fa eco il capo della commissione Interni della Camera dei rappresentanti, Suliman Al-Harari, che invita la commissione elettorale ad ammettere l'impossibilità del voto.Il movimento delle milizie armate alla volta di Tripoli era scattato a poche ore dall'insediamento del generale Abdelkadeer Mansour a capo del comando militare della regione di Tripoli, insediamento voluto dal Consiglio presidenziale. Nella giornata di mercoledì era stato dato congedo da parte dello stesso Consiglio presidenziale, al di lui predecessore, il generale Abdelbasset Marouane.Si erano visti sfilare diversi mezzi militari e numerosi uomini armati, fedeli al congedato Marouane, avevano invaso la capitale, schierandosi poi intorno al palazzo presidenziale.La situazione, in termini di sicurezza, nel Paese sarebbe alquanto fragile, con diverse fazioni sul campo a contendersi il potere. 100 i plausibili candidati in queste elezioni, che possono ancora essere rinviate.Domenica scorsa era intervenuta, ad auspicare le stesse, Stephanie Williams, inviato speciale dell'Onu in Libia, esortando, riferisce Agi "a rispettare l'inequivocabile richiesta del popolo libico di eleggere i propri rappresentanti attraverso elezioni libere, eque e credibili".L'Onu, d'altro canto, auspica il rispetto della data del 24 dicembre, così come gli Stati Uniti, ma la situazione reale nel Paese lascia poco a sperare in tal senso.Il ministro degli Affari esteri della Federazione Russa Sergey Lavrov ha puntualizzato che, più che il rispetto della data delle elezioni, è importante che siano presenti tutte le principali forze politiche del Paese libico:Lavrov ha poi esortato a superare le difficoltà relative alla scelta e validazione dei candidati, auspicando che non vi siano boicottaggi nei confronti di nessuno dei candidati che si sono proposti in questi mesi, in vista delle elezioni:Tra i candidati più famosi scesi in campo in questi mesi, vi sono il comandante dell'Esercito nazionale libico (LNA) Khalifa Haftar, il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia Akila Saleh, l'attuale capo del governo di unità nazionale (PNU) Abdelhamid Dbeiba, il figlio del l'ex leader della Libia Muammar Gheddafi Seif al-Islam Gheddafi, nonché l'ex capo del Ministero degli Affari Interni del Governo di Accordo Nazionale (PNS) della Libia Fathi Bashaga.Intanto, le varie fazioni si accusano a vicenda di corruzione e di intimidazioni sulla campagna elettorale; l'inviato speciale Onu Ján Kubiš, predecessore della Williams, si è dimesso a tre settimane dal voto, cosa che non fa che aggiungere dati negativi a quella che appare essere come una polveriera pronta ad esplodere.L'ambasciatore degli Stati Uniti nel Paese, Richard Norland, come riportano i media, ha detto che "rifiutarsi di andare alle elezioni e mobilitarsi per ostacolarle non farà altro che mettere il destino e il futuro del Paese alla mercé di coloro che, all’interno della Libia e tra i loro sostenitori esterni, preferiscono il potere dei proiettili a quello dei voti”.

