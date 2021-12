https://it.sputniknews.com/20211217/eitan-ha-un-nuovo-tutore-e-non-e-piu-la-zia-14229441.html

Eitan ha un nuovo tutore e non è più la zia

La vita di Eitan si arricchisce di un nuovo capitolo, il bambino conteso tra Italia e Israele dopo la sciagura del Mottarone che gli ha portato via i genitori... 17.12.2021, Sputnik Italia

La zia paterna di Eitan non sarà più tutore legale di Eitan, anche se il bambino resta “collocato presso la zia”.La decisione di nominare un tutore legale estraneo a entrambe le famiglie di origine, si deve alla “elevatissima conflittualità, manifestatasi successivamente all'iniziale nomina del tutore”, ha fatto sapere il tribunale come riporta il Tgr Lombardia.La situazione conflittuale e insanabile tra le due famiglie ha portato all’individuazione di un soggetto terzo che farà da tutore legale di Eitan.I nonni materni di Eitan, Shmuel Peleg e Esther Cohen, hanno affidato ai legali il loro commento sull’ultima evoluzione:“Nell'interesse del minore, accogliamo con soddisfazione la rimozione di Aya Biran come tutore a favore di un terzo, come era stato richiesto fin dall'inizio dai nonni materni”.A carico dei nonni materni e in particolare di Shmuel Peleg, resta l’accusa di sequestro di persona e pende ancora un mandato di cattura internazionale non eseguito. Il suo complice è stato invece arrestato sul finire di novembre.Intanto Eitan è tornato in Italia ad inizio dicembre per iniziare l’anno scolastico con ritardo, ma resterà stabilmente in Italia come anche i giudici israeliani hanno riconosciuto quale suo luogo naturale di vita.

