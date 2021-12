https://it.sputniknews.com/20211217/deputata-sara-cunial-non-potra-entrare-alla-camera-bocciato-ricorso-della-no-vax-14235303.html

La deputata Sara Cunial non potrà entrare alla Camera, bocciato il ricorso della no-vax

La deputata Sara Cunial non potrà entrare alla Camera, bocciato il ricorso della no-vax

La deputata Sara Cunial, no-vax convinta, non potrà entrare in Parlamento, perché sprovvista del green pass. Il suo ricorso è stato respinto dal Collegio... 17.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-17T14:53+0100

2021-12-17T14:53+0100

2021-12-17T14:55+0100

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/724/64/7246464_0:148:2817:1732_1920x0_80_0_0_6e2358071c6e4a72df87be1fb7510710.jpg

A Montecitorio si entra solo con green pass, lo aveva detto la Corte costituzionale anche a Gianluigi Paragone e ad altri ex grillini dissidenti.“Giustamente l’ordinanza fa anche riferimento a quanto disposto dalla Corte costituzionale che non si è limitata a una generica inammissibilità, ma che ha già puntualmente rilevato, nel comunicato stampa che precede la sua ordinanza, come non si possa riscontrare con l’adozione di tali strumenti ragionevoli e proporzionati nessuna evidente lesione di prerogative parlamentari”, ha aggiunto Ceccanti.Proprio come tutti i cittadini, quindi, nessun privilegio sul green pass ai parlamentari.In precedenza Cunial ha presentato e vinto il ricorso per essere esentata dall'obbligo di certificazione verde.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus