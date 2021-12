https://it.sputniknews.com/20211217/de-luca-contro-birre-e-pizze-in-strada-vietato-fare-i-cafoni-14241304.html

De Luca contro birre e pizze in strada: "Vietato fare i cafoni"

L'ordinanza del governatore campano è mirata ad evitare assembramenti nei luoghi pubblici durante le festività natalizie: "Vietato fare il porcile davanti a bar e pizzerie”.

“Vietato fare i cafoni”. Utilizza come al solito termini coloriti il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, per spiegare l’ultima ordinanza che vieta le feste di piazza e il consumo di cibo e bevande nei luoghi pubblici per ridurre al minimo gli assembramenti.Insomma, le pizze e le birre si possono portare a casa ma non possono essere consumate “in mezzo alla strada come i profughi”. Il provvedimento sarà valido dal 23 dicembre al 1 gennaio 2022 dalle 11 alle 5 del mattino. Bar e ristoranti non potranno vendere bevande da asporto. Il governatore promette “controlli a campione” per scovare i “furbetti”.Il governatore dei “lanciafiamme” alle feste di laurea minaccia chiusure a gennaio se i comportamenti irresponsabili durante le festività natalizie dovessero causare un aumento eccessivo dei contagi.“L'obiettivo – spiega - è impedire di chiudere le scuole e le attività economiche. Ma questo lo raggiungiamo se siamo responsabili". Tutte le gaffe di De LucaIl governatore campano non è nuovo a gaffe ed espressioni pittoresche, che si sono susseguite negli ultimi due anni nelle innumerevoli dirette social volte ad informare i cittadini sull’andamento della pandemia Covid. Dalla “minaccia” di inviare i carabinieri con il “lanciafiamme” alle feste di laurea nel marzo del 2020, in pieno lockdown, alla presa in giro della bimba che protestava contro la Dad. La definì “Ogm” e “cresciuta con latte al plutonio”. In quel caso si scusò. Non lo ha fatto, invece, quando all’inizio di dicembre a Casoria apostrofò i no-vax come una “banda di imbecilli e irresponsabili da buttare a mare".Tra le frasi celebri c'è anche quella delle mascherine "sulle orecchie" per frenare i contagi e l'attacco a Matteo Salvini. "Lui è ancora allo stadio evolutivo dell'uomo di Neanderthal; prima di arrivare all'Homo Sapiens, ci vogliono ancora 40mila anni", disse del leader della Lega.

